Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина

«Распад СССР — не просто трагедия, но и незаконный акт. Однажды мы отменим этот подлый документ. А дальше история сама подскажет, как быть. Надо просто быть готовыми к вызовам времени. Все структуры, что мы создаем, в конечном итоге для того и создаются: мы готовимся к вызовам времени», — написал он в своем телеграм-канале.