МИД заявил об отказе финансировать группу ОЗХО по химоружию в Сирии

В январе МИД заявил, что Москва не будет сотрудничать с группой, обвинив ГРИ в том, что она отрабатывала задачу «оправдать агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии». По словам Шульгинова, структура «задумывалась исключительно в качестве инструмента давления на Дамаск и не носит универсального характера», в то же время он не исключал, что западные страны попробуют задействовать группу при расследовании событий на Украине.