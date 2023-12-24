SCMP: Китай намерен развивать собственные ЧВК для защиты зарубежных проектов

О необходимости обеспечения безопасности китайских компаний за счет частных охранных предприятий в Пекине задумались из-за военных конфликтов России и Украины, Израиля и палестинского движения «Хамас», отмечает газета. В частности, тема безопасности китайских граждан и предприятий обсуждалась в ходе прошедшего в Пекине семинара, организованного Китайско-африканским деловым советом и Китайским институтом современных международных отношений. В нем приняли участие крупнейшие китайские компании по обеспечению безопасности и чиновники из МИД Китая.
«Зарубежные китайские компании сталкиваются с проблемами безопасности и сложной обстановкой. Для международных проектов в области безопасности необходим индивидуальный подход. Он должен учитывать отрасль, в которой работает компания, и страну ее присутствия», — говорится в заявлении по итогам встречи в Пекине, которое приводит South China Morning Post.
SCMP подчеркивает, что в последние годы в вопросе гарантий безопасности власти Китая уделяют внимание не только дипломатическим контактам, но и деятельности частных охранных предприятий. В частности, по данным Frontier Services Group, в перечне требований при утверждении проектов китайских госпредприятий отдельным пунктом стали указывать гарантии обеспечения безопасности.
Всего, по данным газеты, в настоящее время в разных странах мира работают около 47 тыс. компаний с китайским капиталом. В основном они занимаются проектами в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, строительства инфраструктуры и производства.