SCMP: Китай намерен развивать собственные ЧВК для защиты зарубежных проектов

О необходимости обеспечения безопасности китайских компаний за счет частных охранных предприятий в Пекине задумались из-за военных конфликтов России и Украины, Израиля и палестинского движения «Хамас», отмечает газета. В частности, тема безопасности китайских граждан и предприятий обсуждалась в ходе прошедшего в Пекине семинара, организованного Китайско-африканским деловым советом и Китайским институтом современных международных отношений. В нем приняли участие крупнейшие китайские компании по обеспечению безопасности и чиновники из МИД Китая.