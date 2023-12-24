МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах России в связи с заявлением РАФС

12 июля внешнеполитическое ведомство Ирана выразило Дедову аналогичный протест. Незадолго до этого в Москве прошла министерская встреча в рамках стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В принятом по итогам встречи заявлении говорилось, что министры «подтвердили поддержку всех мирных усилий, в том числе инициативу Объединенных Арабских Эмиратов и их усилия по достижению мирного решения вопроса о трех островах — Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса — путем двусторонних переговоров или в Международном суде ООН». Острова расположены в стратегически важном районе Персидского залива, их принадлежность долгое время оспаривают Тегеран и Абу-Даби.