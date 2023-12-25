В Совфеде заявили о возможном непризнании новых границ США

По словам сенатора, о расширении границ США объявили в одностороннем порядке, при этом сыграв «вгрязную».
«Они до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву и в каком-то смысле являются изгоем среди всех морских держав — участников Конвенции. Парадоксально, но в качестве юридического основания на расширение шельфа Госдеп ссылается именно на Конвенцию 1982 года, которую называет “обычным международным правом”», — отметил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что объявляя о расширении границ, США не только проявили приверженность двойным стандартам, но и сыграли против своих союзников.
Но на этот раз американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике. Теперь США имеют территориальный спор с Канадой и Японией по поводу делимитации шельфа.
США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь составляет миллион квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии. Так Вашингтон сможет претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно. В то же время это зона растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия.