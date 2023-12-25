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В Совфеде заявили о возможном непризнании новых границ США

Мир может не признать новые границы США на континентальном шельфе в Арктике. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Константин Косачев.
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Источник: AP 2023

По словам сенатора, о расширении границ США объявили в одностороннем порядке, при этом сыграв «вгрязную».

Косачев напомнил, что в то время как Вашингтон расширяет свои границы через континентальный шельф, Россия, Дания и Канада не могут сделать этого годами. Кроме того, он напомнил, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, но ссылаются на ее положения.

«Они до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву и в каком-то смысле являются изгоем среди всех морских держав — участников Конвенции. Парадоксально, но в качестве юридического основания на расширение шельфа Госдеп ссылается именно на Конвенцию 1982 года, которую называет “обычным международным правом”», — отметил Косачев.

Сенатор подчеркнул, что объявляя о расширении границ, США не только проявили приверженность двойным стандартам, но и сыграли против своих союзников.

Но на этот раз американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике. Теперь США имеют территориальный спор с Канадой и Японией по поводу делимитации шельфа.

Константин Косачев
член Совета Федерации РФ

США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь составляет миллион квадратных километров, что в два раза больше Калифорнии. Так Вашингтон сможет претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно. В то же время это зона растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия.

Совет Федерации