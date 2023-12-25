В Совфеде заявили о возможном непризнании новых границ США

Косачев напомнил, что в то время как Вашингтон расширяет свои границы через континентальный шельф, Россия, Дания и Канада не могут сделать этого годами. Кроме того, он напомнил, что США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, но ссылаются на ее положения.