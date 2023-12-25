Медведев считает филькиной грамотой гарантии безопасности для Украины

По словам Медведева, в этой декларации «вообще нет никакой добавленной ценности».
Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота.
Он уточнил, что из документа вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых будут перечислены условия обеспечения безопасности, а это уже «посерьезнее».
Он задался вопросом, что сделают страны НАТО, если Россия нанесет удар по такой базе на территории Украины. Зампред Совбеза РФ убежден, что «это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас».
«Будут ли готовы страны альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО? […] Можно отвечать вместе, а можно оставить страну — владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооруженным путем, а можно иначе», — считает Медведев.
Италия стала шестой страной G7, с которой Украина ведет переговоры по этой теме. Первыми переговоры по гарантиям безопасности для Украины начали США в августе. В октябре началось обсуждение этой темы с Францией. Позднее переговоры также начали Великобритания, Канада и Япония.
Шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Украины — Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия. Кремль считает нежизнеспособными переговоры по этой теме без России.
Лаура Кеффер