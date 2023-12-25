Медведев считает филькиной грамотой гарантии безопасности для Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой декларацию Евросоюза (ЕС) по гарантиям безопасности для Украины. При этом, по его словам, вытекающие из документа двусторонние соглашения могут привести к созданию военной базы на территории Украины и неизбежному удару РФ по ней.