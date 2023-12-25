Будет ли «Дорожный рывок-2» и где появятся новые набережные? Наталья Котова — об итогах года и планах на будущее

Челябинск практически готов к новогодним праздникам — осталось, разве что, достроить ледовый городок на площади Революции. Конец уходящего года, по традиции, является временем подведения итогов и формирования планов на будущий год. Какие проекты городские власти воплотили в жизнь в 2023 году, легко ли получилось у Челябинска войти в зимний сезон? Какие планы по благоустройству намечены на 2024 год? И зачем Челябинск подписал соглашение о сотрудничестве с Екатеринбургом? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) c главой Челябинска Натальей Котовой.
Начало зимы выдалось напряженным для коммунальщиков: сильные морозы совпали с авариями на водоводах, сбоями в электросетях. Как вы оцениваете готовность коммунальных служб к экстремальным погодным условиям?
— Готовность города нормальная. Мы получили все документы, которые подводят нас к зимнему периоду, к отопительному сезону. Аварийные ситуации случаются в любом городе, основная причина — перепады температур, резкое похолодание. Предугадать это практически невозможно, а установить местонахождение порыва можно, только если отключить воду. Все знают, что сети у нас неидеальные, но мы их обследуем, ремонтируем. То, что на ремонт надо направлять куда большее количество денежных средств, тоже всем известно. Тем не менее, аварии устраняем, считаю, что коммунальные службы справляются хорошо в плане сроков.
Управляющие компании в этой работе идут навстречу в плане взаимодействия?
— Управляющие компании приходится контролировать, поскольку жители жалуются на внутридомовые сети, которые находятся в зоне ответственности УК. Зачастую, в квартирах отсутствует тепло именно по причине проблем с внутридомовыми сетями. Жители должны донести эту информацию в первую очередь до своей управляющей компании — она должна отправить слесаря, чтобы он проверил, вдруг в трубах есть воздух или еще какие-то причины возникли.
Звонки поступают и к нам, в администрацию, мы на все сигналы реагируем. Но город большой и понятно, что моментально проблемы не устраняются. Но, повторюсь, управляющие компании мы контролируем, приглашаем их руководителей в мэрию, где еженедельно, по понедельникам проводим совещания, на которых обсуждаем все вопросы городского хозяйства.
Что касается уборки улиц от снега: проведена ли работа над ошибками прошлой зимы? Учитывая большие перепады температур, будет ли применяться противогололедная обработка?
— Для дорог условия содержания остались прежними: мы подсыпаем только особо опасные участки, где вода выходит на поверхность, например. Что касается тротуаров, то зачастую при перепадах температур или «ледяном дожде» приходилось тоже использовать пескосоляную смесь. Понятно, что невозможно моментально, с утра отсыпать все тротуары города, но в течение дня дорожные службы и управляющие компании эту задачу обычно выполняют.
Еще одна большая тема, которую хотелось бы затронуть — это благоустройство. Какие проекты, на ваш взгляд, в 2023 году были самыми значимыми? Лично вам какой объект нравится больше всего?
— Когда вместо заросшего пустыря видишь благоустроенную территорию, на которой приятно и комфортно находиться жителям, сравниваешь, как было и как стало, влюбляешься в нее каждый раз, когда туда приезжаешь. В этом смысле, знаковое место — это Сад камней. Мы давно шли к этому и наконец сделали так, что у нас в центре можно пройти по набережной и на всей прилегающей территории будут комфортные общественные пространства.
В каждом районе за год сделано по одному-двум объектам благоустройства. Таким, как скверы на улице Южноуральской, на Пети Калмыкова, продолжаем работу в парке «Плодушка», на проспекте Победы и улице Свободы. Этот процесс у нас системный и в следующем году нам еще работать и работать в этом направлении. В следующем году мы на улице Свободы благоустроим бульвар на участке от Орджоникидзе до Евтеева, а на Привокзальной площади начнется ремонт памятника «Сказ об Урале», то есть налицо определенная последовательность наших действий.
В Курчатовском районе в 2024 году мы наконец приступим к реконструкции сквера на улице Молодогвардейцев — это еще один объект, к которому мы долго шли. Начнем с входной группы и пойдем дальше, работа рассчитана также не на один год, как и на «Плодушке».
А что там появится? Детская площадка?
— Да, в следующем году в «Плодушке» появится детская площадка, осенью мы подготовили всю заливку, чтобы установить игровые комплексы. Продолжим озеленение, сделаем спортивную площадку. В ПКиО Калининского района тоже запланирована на следующий год спортивная площадка: там будут и возможность поиграть в гольф, и лабиринт. То есть, каждый крупный объект разбит у нас на несколько этапов, и мы четко понимаем, что и в какой период нам нужно сделать.
В этом году мы завершили благоустройство «Арт-сквера», продлив его до улицы Свободы. Снесли там, все, что нужно было, оформив необходимые документы. На сегодняшний день уже залили каток и скоро откроем его для жителей.
Если говорить про благоустройство набережных, то что нас ждет в следующем году?
— Работы начнутся со стороны микрорайона «Манхэттен», там их планирует инвестор. Администрация на этом участке забирает на себя освещение. На противоположном берегу запланирована «рыбацкая набережная» — там будет минимум всяких активностей и тихая, спокойная зона для любителей рыбной ловли. Еще на одном участке благоустройством займется другой инвестор — «Транснефть», там мы тоже займемся освещением. Таким образом, будет благоустроен участок от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской. Планы амбициозные, реализация продлится примерно с мая до поздней осени, при этом допускаем, что что-то может быть перенесено на 2025 год.
Продолжаем работу на озере Смолино — тоже за счет инвестора, средства на благоустройство выделил Андрей Комаров. В этом году провели земляные работы, весной мы начнем переукладку сетей, чтобы избежать возможных аварий. Уже после этого приступим непосредственно к благоустройству набережной.
Требует внимания территория около ТРК «Родник» — там сделаем «сухую речку» из камней, чтобы по ней уходила талая вода, построим пешеходный мостик для удобного и безопасного перехода через детскую железную дорогу. В 19-м микрорайоне мы в этом году завершили экотропу большой протяженности — там планировалась застройка, а теперь по дорожкам будут гулять жители.
Большое активное участие в работе принимает губернатор Алексей Леонидович Текслер: участвует в обсуждении, поддерживает денежными средствами, за что мы ему очень благодарны. И жители города тоже это ценят, видят, что совместные проекты дают такой хороший результат — с каждым годом Челябинск становится благоустроеннее и комфортнее.
Не могу не спросить про Заячий остров, планируется ли там что-то сделать?
— Планируется, но это произойдет не в ближайшее время. Нам хотелось бы сперва благоустроить центральную часть набережной в Калининском районе, как продолжение тех участков, которые у нас имеются. Инвесторы нашлись, мы готовы поддержать эти проекты и бюджетными деньгами, чтобы получить сплошную благоустроенную набережную.
А есть уже какой-то окончательный список объектов по программе «Формирование современной городской среды»?
— У нас за объекты благоустройства проголосовало 172 тысячи человек, мы занимаем одно из ведущих мест в УрФО по этому показателю. Радует, что жители стали неравнодушны к тому, что располагается рядом, и хотят, чтобы участки рядом с их домами попали в программу благоустройства, наперегонки голосуют, чтобы победила именно их территория.
В принципе, почти все объекты, запланированные на 2024 год, я уже назвала. Продолжим работы по нашим долгоиграющим проектам, а также по более мелким: например, сквер в поселке Смолино на месте недостроя, который мы забрали из федеральной собственности. В этом году начнется голосование уже за включение в программу ФСГС объектов на 2025 год.
Давайте, подведем итоги «Дорожного рывка» — что успели сделать в этом году? Насколько вы довольны получившимся результатом?
— В 2023 году мы отремонтировали и построили 1 млн 300 тысяч кв. метров дорог — почти в полтора раза больше, чем в 2021 или 2022 годах. Начали стройку на Бейвеля, 2-ю и 3-ю Эльтонские, перекресток Агалакова-Гранитная — все эти дороги долго проектировались. Большую часть Бейвеля мы завершили раньше срока, сделали 2-ю Эльтонскую, приступили к ремонту на 3-ей Эльтонской. Всего отремонтировали более 30 участков дорог, в том числе такие знаковые улицы, как Блюхера, проспект Ленина, Свердловский проспект, Богдана Хмельницкого, 2-я Павелецкая. Заасфальтировали 200 тысяч кв. метров дворовых и внутриквартальных проездов — такого тоже никогда не было.
Все объекты мы принимали только после прохождения стройконтроля, если где-то возникают какие-то ямы, трещины, то подрядчик за свой счет в течение четырехлетнего гарантийного срока устраняет эти нарушения. Тому бывают разные причины: перепады температур или, например, какой-то тяжелый груз провезли на автомобиле.
Часто приходится прибегать к этим гарантийным обязательствам?
— Мы по такой схеме работаем практически по каждому контракту, особенно в первый год. И гарантийные обязательства возникают, как правило, после зимы, весной.
Какой-то масштабный дорожный проект запланирован на 2024 год?
— Сперва нам надо завершить улицу Бейвеля, 3-ю Эльтонскую — с тротуарами, остановками, освещением, благоустройством. Иногда кажется, что проект выполнен, когда уложено дорожное полотно, на самом деле еще полгода может занять благоустройство территории. Продолжением проекта на Агалакова-Гранитной будет улица Бобруйская. Будем заканчивать улицу Молдавскую, где у нас филиал лицея № 95 — там еще не завершено изъятие всех гаражей для строительства выезда на улицу Братьев Кашириных. Работы много, словом.
В этом году участились инциденты на главной пешеходной улице Челябинска; планировалось ограничивать продажу алкоголя на Кировке после 4 часов утра. Как прорабатывается эта тема? Нельзя ли вовсе закрыть круглосуточные «разливайки»?
— Понятно ваше желание, как жителей, но есть еще и законодательство, обязательное к исполнению. Мы смогли только рекомендовать питейным заведениям ввести такой запрет. Сейчас конкретно по двум заведениям- «наливайкам» мы через Минсельхоз и заместителя губернатора Сергея Сушкова пытаемся добиться отзыва лицензии. Из других мер — установка опорного пункта полиции, чтобы можно было круглосуточно контролировать все, что происходит на перекрестке улиц Кирова и Труда. Думаю, к весне он там уже точно появится, в установке этого объекта полиции поможет инвестор.
Очень надеемся, что эти меры приведут к какому-то результату. Кировка — это место, где с удовольствием гуляют наши жители, туда приводят гостей города. И когда там происходят такие вещи, это просто недопустимо.
Будет ли в следующем году пересмотрена работа с подрядчиками, которые занимаются озеленением? Нет ли планов по созданию отдельной структуры в администрации?
— Да, такая структура уже создается, считаем экономику, штатное расписание,
В ноябре Челябинск и Екатеринбург заключили соглашение о сотрудничестве. О чем идет в данном случае речь, как это на нас отразится?
— Вы наверняка слышали о Челябинской агломерации, сегодня она реализуется в рамках транспортной концепции, где единой маршрутной сетью охвачены несколько близлежащих муниципалитетов. Здесь же можно говорить скорее о создании промышленной агломерации — предприятия двух городов активно взаимодействуют, это и машиностроение, и легкая, и пищевая промышленность.
Плюс мы в соглашение добавили социокультурную составляющую. То есть, проводится большое количество культурных и спортивных мероприятий, и нужен календарный план по их проведению. Также мы интересны Екатеринбургу как туристический кластер, как бы странно это не звучало — у нас теплые озера, горнолыжные курорты и этот обмен между городами будет очень полезен. А мы будем ездить к ним на какие-то концерты, спектакли, соревнования, которые по каким-то причинам до нас не доезжают.
Впереди — длинные новогодние каникулы. Как город готовится к Новому году?
— Готовиться мы начали еще осенью, с сентября начали заключать контракты на возведение ледовых городков, установку елей, приобретение дополнительной иллюминации. Если вы сейчас поедете по городу, то уже сейчас увидите, что большая часть этих вопросов решена. В новогодней афише запланировано множество культурных мероприятий для детей и их родителей. Все делается для того, чтобы дети набрались сил, отдохнули, покатались с горок, а также на лыжах. В 12 местах по городу — в парках, в лесных массивах, — мы проложим лыжные трассы разной протяженности, от 2 до 10 км. Будут устроены пункты проката лыжного инвентаря. В парке имени Терешковой открыт каток, другие катки, в том числе тот, что расположен в Арт-сквере, и хоккейные коробки во дворах мы продолжаем заливать. Так что приходите и отдыхайте.
С огромным удовольствием поздравляю всех челябинцев с наступающим Новым годом! Хочу, чтобы все были счастливы, здоровы, любимы и успешны!