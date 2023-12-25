Будет ли «Дорожный рывок-2» и где появятся новые набережные? Наталья Котова — об итогах года и планах на будущее

— Готовиться мы начали еще осенью, с сентября начали заключать контракты на возведение ледовых городков, установку елей, приобретение дополнительной иллюминации. Если вы сейчас поедете по городу, то уже сейчас увидите, что большая часть этих вопросов решена. В новогодней афише запланировано множество культурных мероприятий для детей и их родителей. Все делается для того, чтобы дети набрались сил, отдохнули, покатались с горок, а также на лыжах. В 12 местах по городу — в парках, в лесных массивах, — мы проложим лыжные трассы разной протяженности, от 2 до 10 км. Будут устроены пункты проката лыжного инвентаря. В парке имени Терешковой открыт каток, другие катки, в том числе тот, что расположен в Арт-сквере, и хоккейные коробки во дворах мы продолжаем заливать. Так что приходите и отдыхайте.