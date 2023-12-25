Стало известно, что министром промышленности и торговли Красноярского края назначен Максим Ермаков. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Котюков. Добавим, что кандидатура Ермакова была поддержана наверху, в Минпромторге РФ.
Глава региона уже провел рабочую встречу с вновь назначенным министром. Говорили о планах, приоритетах, новых производствах и кооперации науки и бизнеса. То есть все, что касается развития региона, повышения поступлений в бюджет и благополучия жителей.
Пару слов о новом руководителе отрасли. Максим Ермаков родом из Новосибирска, ему 49 лет. С Красноярском его связывает учеба в госуниверситете, у него диплом по специальности «Финансы и кредит». Трудился в банковском сфере здесь же, в городе на Енисее, а с 2022 года работал исполнительным директором Государственного фонда развития промышленности Красноярского края.