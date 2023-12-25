Министром промышленности и торговли Красноярского края назначен Максим Ермаков

Пару слов о новом руководителе отрасли. Максим Ермаков родом из Новосибирска, ему 49 лет. С Красноярском его связывает учеба в госуниверситете, у него диплом по специальности «Финансы и кредит». Трудился в банковском сфере здесь же, в городе на Енисее, а с 2022 года работал исполнительным директором Государственного фонда развития промышленности Красноярского края.