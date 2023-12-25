Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе

Во встрече в узком формате наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации — председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
️Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, планы международного сотрудничества организации на 2024 год. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.
Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщили в пресс-службе президента. Перед заседанием ВЕЭС главу нашего государства в библиотеке имени Ельцина встретил президент РФ Владимир Путин.