Токаев принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе

️Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, планы международного сотрудничества организации на 2024 год. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.