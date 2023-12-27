Гособоронзаказ на боевые самолёты Су-57 из Комсомольска вырос вдвое

— Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам сделали все по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением сроков. У нас по всем заводам ОАК заказы выросли. По новым самолетам — буквально в два раза, — сказал Юрий Слюсарь.