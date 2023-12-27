Гособоронзаказ на боевые самолёты Су-57 из Комсомольска вырос вдвое

Государственный оборонный заказ на поставку истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос в два раза, об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Также он сообщил, что министерство обороны Российской Федерации увеличило заказ на будущий год на поставку этого самолета, производимого в Комсомольске-на-Амуре, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Радио Sputnik.
— Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам сделали все по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением сроков. У нас по всем заводам ОАК заказы выросли. По новым самолетам — буквально в два раза, — сказал Юрий Слюсарь.
Также он добавил, что министерство обороны РФ еще больше увеличило заказы на поставку Су-57 в 2024 году, что прибавит работы комсомольским авиастроителям. Помимо истребителей, есть также заказы на другую военную технику.
Чуть ранее госкорпорация «Ростех», куда входит ОАК, сообщила, что российский ВПК оснастил самолет Су-57 новой силовой установкой (двигателем), до характеристик которой не могут дотянуться американские, японские и китайские разработчики. Новая силовая установка позволяет развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. Также истребитель Су-57 способен садиться и взлетать на сверхкоротких взлетно-посадочных полосах.