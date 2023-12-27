В Раде назвали ложным путь в ЕС и НАТО для Украины

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Намерения украинских властей вступить в Европейский союз (ЕС) и НАТО являются «ложным путем», Украина должна стремиться к нейтралитету. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко.
«[В НАТО и ЕС] ложный путь был, придется признать. Украина должна стать как Швейцария: нейтральной и богатой», — сказал он в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву, размещенном на канале последнего на платформе Youtube.
Шевченко утверждает, что даже среди украинских генералов, принимающих участие в боевых действиях, многие выступают против вступления страны в НАТО.
В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.