Госсовет, отношения Баку и Еревана и европейская помощь Киеву. Темы брифинга Пескова

«Не располагаю информацией, что они (премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев — прим. ТАСС) вчера провели переговоры». «Переговоров они вчера не проводили», однако такие мероприятия, как неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, «представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах».