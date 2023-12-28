Глава СУ СКР по Самарской области написал заявление об увольнении

В региональном ведомстве данную информацию комментировать не стали, отметив, что это является прерогативой центрального аппарата.



В ноябре текущего года председатель СКР Александр Бастрыкин принял решение отстранить господина Галиханова от исполнения своих обязанностей на время проведения служебной проверки. Поводом для нее стало совещание по видеоконференцсвязи, на котором глава ведомства выслушал жителей Самарской области и раскритиковал работу регионального следствия в части инцидентов с мигрантами.



С 7 по 17 ноября текущего года в Самарской области работала комиссия из 40 сотрудников центрального аппарата СКР. Проверка касалась всех направлений работы, однако акцент был сделан на оценку качества расследования нарушений в миграционной сфере и фактов коррупции. Комиссия обратила внимание на большое число отказного материала при расследовании коррупционных и экономических преступлений.



В декабре текущего года подозреваемого в получении взятки начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко задерживали сотрудники центрального аппарата СКР, не доверяя местным следователям.



Уроженец Татарстана Марат Галиханов занял пост руководителя СУ СКР по Самарской области в августе 2021 года. До перехода на работу в Самаре он занимал пост первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Кировской области.



Евгений Чернов.