Израиль сменит посла в России

Гальперин родилась в 1969 г. в Риге (Латвия), жила в Ленинграде до репатриации в Израиль в 1976 г. Получила степень магистра права и государственного управления в Еврейском университете в Иерусалиме. В 1993 г. поступила на дипломатическую службу Израиля. Была заместителем посла в Казахстане и Республике Корее, советником Европейского парламента в израильской миссии в ЕС и директором департамента международных организаций и прав человека в министерстве иностранных дел. С августа 2010 г. возглавляла Израильское экономическое и культурное управление в Тайбэе. В 2010—2015 гг. была главой представительства Израиля на Тайване, с июля 2017 г. — послом Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе, затем — заместителем главы департамента Евро-Азии и Западных Балкан МИД Израиля. В мае 2023 г. Высшая комиссия по назначениям министерства иностранных дел Израиля приняла решение назначить Гальперин послом Израиля в России.