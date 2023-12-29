Кремль подготовил список западных активов, которые могут конфисковать в ответ

«Понимая непредсказуемость наших контрагентов и склонность к нарушению международного права, других законов, в том числе своих, понимая их склонность к саморазрушению, я имею ввиду разрушение современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам, это резервная валюта основная, неприкосновенность собственности. Конечно мы заранее анализировали возможные ответные шаги», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.