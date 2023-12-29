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Кремль подготовил список западных активов, которые могут конфисковать в ответ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заранее анализировали возможные ответные шаги в случае конфискации российских замороженных активов. Когда у Дмитрия Пескова спросили, есть ли у России список активов, которые можно конфисковать в ответ, он ответил: «Разумеется, есть».
песков
Источник: РИА "Новости"

«Понимая непредсказуемость наших контрагентов и склонность к нарушению международного права, других законов, в том числе своих, понимая их склонность к саморазрушению, я имею ввиду разрушение современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам, это резервная валюта основная, неприкосновенность собственности. Конечно мы заранее анализировали возможные ответные шаги», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Дмитрий Песков также вновь напомнил про эффект бумеранга, который, по его словам, сработал в случае с европейской и американской экономиками после введения санкций против России.

Такие действия в плане объема воровства наших активов, они будут иметь еще более пагубные последствия.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США предложили рабочим группам стран G7 изучить конкретные способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. По данным издания, принять механизм для передачи денег Украине планируют до 24 февраля 2024 года — ко второй годовщине начала боевых действий.

25 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала заморозку активов частных российских инвесторов «очень болезненной темой». Как писала газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии, в прошлом году около €260 млрд заблокированных активов ЦБ были в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы — около €210 млрд — находилась в Евросоюзе, около €191 млрд — в Euroclear. США, по данным издания, заморозили только $5 млрд.

Анастасия Ларина

Песков Дмитрий
санкции
экономика