Кремль подготовил список западных активов, которые могут конфисковать в ответ

«Понимая непредсказуемость наших контрагентов и склонность к нарушению международного права, других законов, в том числе своих, понимая их склонность к саморазрушению, я имею ввиду разрушение современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам, это резервная валюта основная, неприкосновенность собственности. Конечно мы заранее анализировали возможные ответные шаги», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
Дмитрий Песков также вновь напомнил про эффект бумеранга, который, по его словам, сработал в случае с европейской и американской экономиками после введения санкций против России.
Такие действия в плане объема воровства наших активов, они будут иметь еще более пагубные последствия.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США предложили рабочим группам стран G7 изучить конкретные способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. По данным издания, принять механизм для передачи денег Украине планируют до 24 февраля 2024 года — ко второй годовщине начала боевых действий.
25 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала заморозку активов частных российских инвесторов «очень болезненной темой». Как писала газета Financial Times со ссылкой на документ Еврокомиссии, в прошлом году около €260 млрд заблокированных активов ЦБ были в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы — около €210 млрд — находилась в Евросоюзе, около €191 млрд — в Euroclear. США, по данным издания, заморозили только $5 млрд.
Анастасия Ларина