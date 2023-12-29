Ответ на изъятие активов РФ и рейтинг Путина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Кремле. «Сегодня спокойный день, идут спокойные рабочие встречи».
С докладом у главы государства будет гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Обсуждение пройдет «в контексте темы плоских тарифов», о ней много спрашивали граждане на прямой линии.
На праздничные и выходные дни у главы государства «запланированы некоторые мероприятия», Кремль о них своевременно сообщит.
О разработке странами G7 теоретического обоснования для конфискации активов РФ
«Никакая теория не может быть законной», «только псевдозаконной». «Такие действия в плане отъема, воровства наших активов, они будут иметь еще более пагубные последствия».
Такое решение Запада «подорвет доверие других стран»: «подобные действия — они чреваты очень и очень серьезными последствиями». В частности, накладывая на РФ санкции, США и ЕС «совершенно не задумывались об эффекте бумеранга», а «сейчас он уже очевиден».
У России, «разумеется, есть» план возможных ответных действий, его составляли, «понимая непредсказуемость наших контрагентов и понимая их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе своих собственных».
«Конечно же, мы заранее анализировали возможные ответные шаги», «чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам». Россия обладает списком активов, которые может изъять в ответ на действия G7.
О поддержке российских производителей
Газета «Ведомости» сообщила, что менеджмент пивоваренной компании «Балтика» обратился к главе администрации президента Антону Вайно с просьбой защитить бренды в дружественных РФ странах. «Мы служебную переписку — вы знаете — ее никогда не комментируем».
«То, что эта тема есть, это я вам могу подтвердить». «Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца».
О сборе подписей за выдвижение Путина
«Это личное дело каждого», в том числе сотрудников администрации президента. «Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине».
«Я пока не успел это сделать, но еще время есть».
«Здесь новости особой нет: действительно, уровень поддержки президента — он постоянно высокий».
«Он стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества».
«То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт». «Много детей и молодежи поддерживают президента, являются его активными сторонниками». «Это отрадно».
О новогоднем обращении главы государства
Записано ли новогоднее обращение президента к россиянам, «вы узнаете об этом в ночь новогоднюю». «Новый год» станет его главной темой.