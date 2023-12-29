Ответ на изъятие активов РФ и рейтинг Путина. Темы брифинга Пескова

Такое решение Запада «подорвет доверие других стран»: «подобные действия — они чреваты очень и очень серьезными последствиями». В частности, накладывая на РФ санкции, США и ЕС «совершенно не задумывались об эффекте бумеранга», а «сейчас он уже очевиден».