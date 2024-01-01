В МИД РФ сообщили о неотвратимости наказания за атаки ВСУ на Донецк

В новогоднюю ночь массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) подверглись центр Донецка и другие жилые кварталы города, все причастные и ответственные за этот и другие террористические атаки на территории России понесут неотвратимое наказание. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил МИД РФ на своем сайте.