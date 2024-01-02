От безысходности: в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Крыме

Ранее в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет «изоляция Крыма и снижение военного потенциала России». По его словам, «Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта».
«В речах лидеров киевского режима заметна трансформация. Если раньше они говорили о “захвате” Крыма, давали в этой связи разнообразные обещания, то сейчас говорят только об “изоляции” полуострова. Но ни захватить Крым, ни изолировать его этой коалиции Украина — НАТО, конечно же, не удастся. В их словах прослеживается безысходность», — сказал Цеков.
По словам политика, киевский режим не может публично отказаться от планов «вернуть» утраченные территории, не может пойти на переговоры с РФ в силу ранее принятых официальных запретов. Поэтому из уст его лидеров звучат подобные угрозы.
ВСУ, безусловно, могут попытаться совершить террористические атаки на инфраструктуру, в том числе и Крымский мост, однако на сегодняшний день этот объект очень серьезно и основательно защищен во всех аспектах, добавил сенатор.
Цеков также выразил уверенность, что 2024 год будет решающим не только в плане достижения целей специальной военной операции, но и для Украины как государства.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам. По его словам, объекту на сегодняшний день ничего не угрожает.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.