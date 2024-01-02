От безысходности: в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Крыме

«В речах лидеров киевского режима заметна трансформация. Если раньше они говорили о “захвате” Крыма, давали в этой связи разнообразные обещания, то сейчас говорят только об “изоляции” полуострова. Но ни захватить Крым, ни изолировать его этой коалиции Украина — НАТО, конечно же, не удастся. В их словах прослеживается безысходность», — сказал Цеков.