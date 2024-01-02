Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация.
Он отметил, что стратегия, целью которой было поставить Россию на колени, используя на Украине западное оружие и деньги, провалилась.
Ранее Фицо говорил, что «можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении». Фицо также отмечал, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к России и ради ослабления РФ готова воевать до последнего украинского солдата, но, по мнению премьер-министра Словакии, стратегия Европейского союза и США, которая реализуется на Украине, не работает.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.