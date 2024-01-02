Фицо: условия урегулирования конфликта на Украине будет диктовать Россия

Ранее Фицо говорил, что «можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении». Фицо также отмечал, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к России и ради ослабления РФ готова воевать до последнего украинского солдата, но, по мнению премьер-министра Словакии, стратегия Европейского союза и США, которая реализуется на Украине, не работает.