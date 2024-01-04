В Британии обеспокоились расширением «шпионской хартии»

Как пишет Politico, поправки вносятся к закону, который был принят в 2016 году, а критики прозвали его «шпионской хартией». Его приняли после разоблачений Эдварда Сноудена, законопроект формализовал широкие полномочия британских спецслужб по перехвату электронных писем, текстовых сообщений, истории посещений сайтов и другой информации. Нынешний законопроект, отмечает издание, «с головокружительной скоростью» проходит этапы согласования, несмотря на протесты представителей отрасли и активистов.