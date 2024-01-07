Западу предрекли проигрыш в глобальной войне в Арктике

Однако Daily Mail подчеркивает, что пока Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Россия стратегически позиционирует себя в авангарде гонки за доминирование в Арктике. Одно из ключевых направлений, где Россия взяла на себя ведущую роль, — ледокольные технологии. Ледоколы являются незаменимыми инструментами в навигации в водах Арктики. Россия может похвастаться крупнейшим и самым современным флотом в мире, демонстрируя свое стремление к контролю над новыми судоходными маршрутами и использованию новых арен для добычи ресурсов.