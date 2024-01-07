Politico: Пентагон три дня не информировал Белый дом о госпитализации министра обороны

По данным Politico, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал президенту Джо Байдену сообщение о госпитализации министра только 4 января, после того, как ему самому стало известно об этом. Источники издания считают маловероятным, что Остин передал информацию Байдену в частном порядке. По их мнению, если об этом не знал Салливан, то не знал и глава государства. Известие стало шоком для всех в Белом доме. Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени.