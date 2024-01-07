Politico: Пентагон три дня не информировал Белый дом о госпитализации министра обороны

По данным Politico, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал президенту Джо Байдену сообщение о госпитализации министра только 4 января, после того, как ему самому стало известно об этом. Источники издания считают маловероятным, что Остин передал информацию Байдену в частном порядке. По их мнению, если об этом не знал Салливан, то не знал и глава государства. Известие стало шоком для всех в Белом доме. Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени.
Конгресс был оповещен еще позже — в пятницу, 5 января, — за 15 минут до раскрытия информации для общественности. По данным издания, информация о госпитализации скрывалась в том числе от высокопоставленных чиновников Пентагона и лидеров Конгресса. Некоторые сотрудники министерства узнали о произошедшем из пресс-релиза.
Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. «Я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше. Но важно сказать, что это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации», — говорится в заявлении министра.
Ллойду Остину 70 лет. Он заступил на должность шефа Пентагона в январе 2021 года. Первый афроамериканец на этом посту.
Леонид Уварчев