Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Politico: Пентагон три дня не информировал Белый дом о госпитализации министра обороны

Пентагон три дня не сообщал президенту Джо Байдену и высшим должностным лицам о госпитализации министра обороны Ллойда Остина 1 января, сообщили источники Politico. Господин Остин признал, что «мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность».
остин
Источник: AP 2023

По данным Politico, советник по национальной безопасности Джейк Салливан передал президенту Джо Байдену сообщение о госпитализации министра только 4 января, после того, как ему самому стало известно об этом. Источники издания считают маловероятным, что Остин передал информацию Байдену в частном порядке. По их мнению, если об этом не знал Салливан, то не знал и глава государства. Известие стало шоком для всех в Белом доме. Сотрудники Совета национальной безопасности были удивлены, что Пентагону потребовалось так много времени.

Конгресс был оповещен еще позже — в пятницу, 5 января, — за 15 минут до раскрытия информации для общественности. По данным издания, информация о госпитализации скрывалась в том числе от высокопоставленных чиновников Пентагона и лидеров Конгресса. Некоторые сотрудники министерства узнали о произошедшем из пресс-релиза.

Остин сообщил, что идет на поправку и рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон. «Я должен был проделать лучшую работу, чтобы общественность была проинформирована должным образом. Я обязуюсь работать лучше. Но важно сказать, что это была моя медицинская процедура и я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации», — говорится в заявлении министра.

Пентагон 5 января сообщил, что у Остина возникли осложнения после недавней плановой медицинской процедуры. Он был госпитализирован 1 января. По данным NBC, министр четыре дня находился в отделении интенсивной терапии. Какие именно осложнения произошли, до сих пор не известно.

Ллойду Остину 70 лет. Он заступил на должность шефа Пентагона в январе 2021 года. Первый афроамериканец на этом посту.

Леонид Уварчев