США будут действовать в ответ на готовность объявить о независимости Республики Сербской

«Эти двусторонние учения являются примером продвинутого военного сотрудничества, которое способствует миру и безопасности на Западных Балканах и демонстрирует приверженность Соединенных Штатов обеспечению территориальной целостности БиГ перед лицом антидейтонских и сепаратистских действий. Соединенные Штаты подчеркнули, что Конституция БиГ не предусматривает права на отделение, поэтому они будут действовать, если кто-то попытается изменить этот основополагающий элемент Дейтона», — говорится в заявлении диппредставительства. В маневрах также примет участие самолет KC-135 Stratotanker, который должен дозаправиться над территорией Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины), координацией займутся в том числе Силы специального назначения Армии США.