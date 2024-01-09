Оппозиция Молдавии заявила о росте числа людей за чертой бедности

КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» не видят смысла тратить деньги на референдум по вступлению в ЕС, если власти не собираются менять курс, а в стране растет уровень бедности.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов.
«Зачем тратить миллионы леев на референдум о курсе на ЕС, если за нас уже и так все решили? В ситуации, когда в Молдавии каждый день увеличивается количество людей, находящихся за чертой бедности, власть продолжает тратить миллионы леев на обещания “хорошего будущего в ЕС”, — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
Оппозиция отмечает, что МИД создал 13 новых должностей для лиц, которые будут продвигать процесс евроинтеграции. По мнению оппозиционеров, увеличение расходов на этих дипломатов приведет к «трате бюджета ради европейских реформ и соблюдения европейских правил, даже в ущерб молдавскому государству».
Также в партии «Возрождение» подчеркнули, что еврокомиссию мало волнует экономическая и социальная ситуация в Молдавии, поскольку представители ЕС одобрительно поддерживают ухудшение жизни молдавских граждан.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.