Венгрия и Словакия не поддержали заявление с осуждением якобы поставок в РФ ракет из КНДР

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине. «Мы оставляем это без комментариев», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такую информацию.