МИД РФ: подготовка к выборам президента РФ за рубежом уже сталкивается с препятствиями

«Подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями, — указал он. — Во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок наших дипломатов».

Аскальдович заметил, что «в связи с этим сокращаются возможности внешнеполитического ведомства обеспечить всем россиянам за рубежом право свободно и безопасно избрать главу государства». Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет делать все возможное для обеспечения нормального свободного волеизъявления граждан РФ за рубежом.

Дипломат подчеркнул, что позиция, прежде всего, западных столиц — это «открытое проявление очередных двойных стандартов». «В своем стремлении “нанести поражение” нашей стране они теряют свой “демократический” облик и напрочь забывают о тех ценностях и принципах, о которых так любят рассуждать со всех трибун», — продолжил он.

«Свободное волеизъявление граждан как раз и является одним из завоеваний демократии, а западники всеми силами пытаются отнять у россиян возможность реализовать свое право за рубежом», — подчеркнул представитель МИД РФ.

Дипломат напомнил, что закон не требует от проживающих за границей голосовать обязательно в государстве пребывания. «Можно приехать в Россию или другую страну, где обстановка не столь накалена», — отметил Аскальдович.

Он добавил, что необходимость получения открепительных талонов недавно законодательно была отменена. Для голосования российского гражданина в другой стране достаточно предъявления российского загранпаспорта, а для голосования в России гражданин, прибывший из заграницы, может быть включен в список избирателей на избирательном участке, специально определенном для голосования лиц без регистрации избирательными комиссиями субъектов РФ.