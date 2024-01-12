Медведев: размещение британских военных на Украине — объявление войны РФ

В офисе Сунака уточнили, что в пакет военной помощи, рассчитанный на 2024 и 2025 годы, войдет крупнейшая поставка дронов на Украину. Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в Великобритании, а Министерство обороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество дронов, добавили в пресс-службе офиса.