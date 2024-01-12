Медведев: размещение британских военных на Украине — объявление войны РФ

«Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» — задался вопросом зампред Совбеза в Telegram.
Сегодня, 12 января, Сунак прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее офис британского премьер-министра сообщал, что в рамках визита он объявит о новом пакете военной помощи на £2,5 млрд и заключении соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
В офисе Сунака уточнили, что в пакет военной помощи, рассчитанный на 2024 и 2025 годы, войдет крупнейшая поставка дронов на Украину. Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в Великобритании, а Министерство обороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество дронов, добавили в пресс-службе офиса.
Соглашение о сотрудничестве в области безопасности предполагает обмен разведывательной информацией, обучение медиков и военных, а также налаживание совместной оборонной промышленности. Согласно заявлению на сайте офиса премьера, в 2024 и 2025 годах военная помощь Великобритании Украине увеличится на £200 млн. Вместе с анонсированным пакетом помощи Великобритания направила украинской армии военной помощи на общую сумму £12 млрд.