Рафис Хабибуллин назначен помощником Раиса Татарстана

Сегодня его представили на традиционном еженедельном совещании у Раиса РТ в Доме правительства.
В структуре администрации он будет курировать вопросы безопасности проведения БРИКС в Казани.
Как отметил Рустам Минниханов, за годы службы в качестве Министра МЧС, руководителя Службы Безопасности Президента республики Рафис Хабибуллин наработал колоссальный опыт в обеспечении безопасности как высших должностных лиц, так и крупных мероприятий.
В задачи помощника будет входить работа межведомственного взаимодействия в республике при подготовке и проведения БРИКС.
Рафис Хабибуллин.
Фото: © «Татар-информ».
Рафис Хабибуллин родился 2 октября 1963 года в селе Починок-Енаево Апастовского района Татарской АССР.
Он отучился в Омской высшей школе милиции МВД СССР и Академии управления МВД России. Затем пошел в армию, после чего пришёл на службу в милицию в родной район.
В 1988 году Хабибуллин стал руководителем оперативного подразделения криминальной милиции Челнов.
В 1994 году его определили в Центральный аппарат МВД РТ, где он руководил ведущими оперативными управлениями.
До 2007 года Рафис Хабибуллин работал замначальника службы безопасности Президента РТ, а после — руководителем этой службы. После чего стал начальником ГУ МЧС России по РТ, где проработал более 16 лет.