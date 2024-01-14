По его словам, расчеты беспилотников практически круглые сутки наблюдают за территориями, на которые прибывают солдаты ВСУ для смены военнослужащих на позициях. После их обнаружения вычисляются маршруты как украинских военных, так и автомобилей, которые их подвозят.
«Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого уже будем караулить эвакуацию», — рассказал боец.
Он добавил, что спецназ занимается ликвидацией групп ВСУ, которые прибывают пешком, а по машинам, которые подвозят украинских военнослужащих, работает артиллерия.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские силы не проявляли за сутки 12 января никакой активности на краснолиманском направлении. Российские же войска ударами авиации и артиллерии поразили на данном направлении более 150 выявленных целей украинских сил.
До этого издание ABC News привело данные, согласно которым количество тяжелораненых военнослужащих ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель.