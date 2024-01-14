Боец «Ахмата» рассказал о срыве ротаций ВСУ на кременском участке

По его словам, расчеты беспилотников практически круглые сутки наблюдают за территориями, на которые прибывают солдаты ВСУ для смены военнослужащих на позициях. После их обнаружения вычисляются маршруты как украинских военных, так и автомобилей, которые их подвозят.