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Беларусь рассчитывает вступить в ШОС в 2024 году

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Процесс полноправного членства страны в ШОС будет окончательно завершен, заявил в эфире ОНТ министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.
Источник: Sputnik.by

По его словам, белорусская сторона продолжает процесс вступления в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Неделю назад в республике завершили ратификацию соответствующего пакета документов.

«Мы присоединились к 49 документам, мы уже уведомили все страны — члены ШОС о завершении внутригосударственных процедур и рассчитываем, что в следующем году процесс полноправного членства нашей страны в организации ШОС будет окончательно завершен», — считает глава МИД.

Ранее в марте 2023 года Александр Лукашенко заявил о том, что официальный Минск рассчитывает присоединиться к ШОС до саммита в Нью-Дели, который был запланирован на лето прошлого года.

Саммит глав государств ШОС состоялся в июле 2023 года, и белорусский лидер тогда в своей речи выразил надежду, что следующая встреча пройдет в очном формате.

«Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к Шанхайской организации сотрудничества. Мы соответствующую работу провели», — заявил он в своем видеовыступлении.

Сейчас в организации председательствует Казахстан, поэтому очередной саммит состоится в Астане. Посол Ерлан Байжанов 14 декабря 2023 года в ходе пресс-конференции в Минске выразил уверенность, что у Беларуси летом 2024 года не возникнет проблем с вступлением в ШОС.

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