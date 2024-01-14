Беларусь рассчитывает вступить в ШОС в 2024 году

По его словам, белорусская сторона продолжает процесс вступления в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Неделю назад в республике завершили ратификацию соответствующего пакета документов.
Ранее в марте 2023 года Александр Лукашенко заявил о том, что официальный Минск рассчитывает присоединиться к ШОС до саммита в Нью-Дели, который был запланирован на лето прошлого года.
Саммит глав государств ШОС состоялся в июле 2023 года, и белорусский лидер тогда в своей речи выразил надежду, что следующая встреча пройдет в очном формате.
«Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к Шанхайской организации сотрудничества. Мы соответствующую работу провели», — заявил он в своем видеовыступлении.
Сейчас в организации председательствует Казахстан, поэтому очередной саммит состоится в Астане. Посол Ерлан Байжанов 14 декабря 2023 года в ходе пресс-конференции в Минске выразил уверенность, что у Беларуси летом 2024 года не возникнет проблем с вступлением в ШОС.