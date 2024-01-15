Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет

«Да», — ответил Маск на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой «Доверяете ли Вы Вивеку Рамасвами?».
Политик, в свою очередь, поделился на своей странице положительным комментарием Маска в свой адрес.
Согласно данным опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos, почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа. Экс-президент является предпочтительным кандидатом для 49% респондентов, идентифицировавших себя как сторонники республиканцев. Предпринимателя Вивека Рамасвами поддержали 4% участников опроса, в то время как ни один другой кандидат не набрал более 2%
.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.