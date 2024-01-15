Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет

«Да», — ответил Маск на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой «Доверяете ли Вы Вивеку Рамасвами?».

Политик, в свою очередь, поделился на своей странице положительным комментарием Маска в свой адрес.

Ранее Рамасвами заявил, что намерен вывести США из НАТО в случае своей победы на президентских выборах 2024 года. Как отмечало издание Politico, в случае победы Рамасвами или другого политика, разделяющего его взгляды на Североатлантический альянс, дни НАТО «будут сочтены».

Согласно данным опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos, почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа. Экс-президент является предпочтительным кандидатом для 49% респондентов, идентифицировавших себя как сторонники республиканцев. Предпринимателя Вивека Рамасвами поддержали 4% участников опроса, в то время как ни один другой кандидат не набрал более 2%