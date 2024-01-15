Встречи без России, визит главы МИД КНДР и высылка пенсионера. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
Путин в понедельник работает в Кремле: «Спокойный день внутренней работы». С докладом у главы государства будет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Остальные встречи будут носить закрытый характер.
В середине дня ожидается международный телефонный разговор.
О встрече по Украине в Давосе
Встречи вокруг т. н. формулы мира президента Украины Владимира Зеленского — «это разговоры ради разговоров, процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата», поскольку Россия в нем не участвует.
«Следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой». «Абсурдность ситуации лучше всего понимать, вспоминая этот запрет».
Россия предпочла бы достигать своих задач и решать проблемы безопасности мирными средствами, но «в условиях абсолютной невозможности этого» продолжает спецоперацию.
О якобы сбитых ВСУ российских самолетах
У Кремля о таких инцидентах «информации нет».
«Все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», поэтому комментировать ее уполномочено Минобороны РФ.
О визите в РФ главы МИД КНДР
Визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи происходит «в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме Восточный» президентом РФ Владимиром Путиным и лидером народно-демократической республики Ким Чен Ыном. «Ожидаем хороших, насыщенных и содержательных переговоров».
О возможном личном информировании Путина главами МИД РФ и КНДР по итогам визита: «Такой встречи мы не исключаем».
«Северная Корея — это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер». «Диалог [с КНДР] на всех уровнях будет продолжаться».
О высылке из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова
«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором».
В Кремле не информированы о подготовке встречи Каткова губернаторами Калининградской и Псковской областей. Однако наверняка «главы регионов сделали то, что должно, сделали максимально правильно».
О публикации «планов конфликта» РФ и НАТО
«Я не стал бы комментировать это сообщение [газеты] Bild».
Газета, опубликовавшая якобы существующий у Бундесвера план действий на случай гипотетического вооруженного конфликта России и стран НАТО, «не гнушается публикацией различных уток».