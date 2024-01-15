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Встречи без России, визит главы МИД КНДР и высылка пенсионера. Темы брифинга Пескова

Встречи в Давосе по украинской «мирной формуле», визит в России главы МИД КНДР Цой Сон Хи, а также высылка из Латвии российского пенсионера стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Песков Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин в понедельник работает в Кремле: «Спокойный день внутренней работы». С докладом у главы государства будет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Остальные встречи будут носить закрытый характер.

В середине дня ожидается международный телефонный разговор.

О встрече по Украине в Давосе

Встречи вокруг т. н. формулы мира президента Украины Владимира Зеленского — «это разговоры ради разговоров, процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата», поскольку Россия в нем не участвует.

«Следует не забывать, что Киев сам формализовал для себя запрет на какие-либо переговоры с Москвой». «Абсурдность ситуации лучше всего понимать, вспоминая этот запрет».

Россия предпочла бы достигать своих задач и решать проблемы безопасности мирными средствами, но «в условиях абсолютной невозможности этого» продолжает спецоперацию.

О якобы сбитых ВСУ российских самолетах

У Кремля о таких инцидентах «информации нет».

«Все-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции», поэтому комментировать ее уполномочено Минобороны РФ.

О визите в РФ главы МИД КНДР

Визит министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи происходит «в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты на космодроме Восточный» президентом РФ Владимиром Путиным и лидером народно-демократической республики Ким Чен Ыном. «Ожидаем хороших, насыщенных и содержательных переговоров».

О возможном личном информировании Путина главами МИД РФ и КНДР по итогам визита: «Такой встречи мы не исключаем».

«Северная Корея — это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер». «Диалог [с КНДР] на всех уровнях будет продолжаться».

О высылке из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова

«Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором».

В Кремле не информированы о подготовке встречи Каткова губернаторами Калининградской и Псковской областей. Однако наверняка «главы регионов сделали то, что должно, сделали максимально правильно».

О публикации «планов конфликта» РФ и НАТО

«Я не стал бы комментировать это сообщение [газеты] Bild».

Газета, опубликовавшая якобы существующий у Бундесвера план действий на случай гипотетического вооруженного конфликта России и стран НАТО, «не гнушается публикацией различных уток».

Песков Дмитрий