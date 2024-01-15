Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США

«Сегодня встретился с военным экспертом, бывшим разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером. Обсудили ряд вопросов международной и региональной повестки, в том числе жизнь крымчан после воссоединения с Россией и межнациональные отношения в республике», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики поблагодарил Риттера за «твердую и ясную позицию» и назвал его «одним из немногих, кто сегодня дает справедливую и обоснованную оценку происходящим в мире событиям».
«Именно благодаря таким небезразличным людям мир движется вперед, а граждане разных стран сохраняют уважение друг к другу независимо от того, где живут и на каком языке разговаривают».
Он также подчеркнул, что Крым всегда был и будет открыт к сотрудничеству с теми, кто готов говорить правду о том, как на самом деле живут крымчане и россияне.
Скотт Риттер — отставной американский офицер, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США. В 1980—1990-х годах был ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам «советского вторжения» в Афганистан и ирано-иракской войны. Принимал участие в операции «Буря в пустыне» в качестве советника генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам. Позже работал консультантом по безопасности и военным вопросам в сети Fox News. В 1990-х годах руководил разведывательными операциями для ООН в качестве инспектора по вооружениям в Ираке.
После ухода с военной службы регулярно выступает с критикой действий США и НАТО на международной арене, а также активно комментирует ход специальной военной операции на Украине и действия Запада в отношении киевского режима. Своей точкой зрения эксперт делится в статьях, книгах и на телевидении.
По мнению Риттера, любые попытки поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой со стороны Запада обречены на неудачу, и Россия все равно одержит победу.
Аналитик также уверен, что США рано или поздно предадут Украину, как в свое время Южный Вьетнам и Афганистан, поскольку Америка использует Киев только лишь как орудие против России.