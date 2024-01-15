Аксенов в Крыму встретился в экс-разведчиком США

Скотт Риттер — отставной американский офицер, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США. В 1980—1990-х годах был ведущим аналитиком Сил быстрого развертывания морской пехоты по вопросам «советского вторжения» в Афганистан и ирано-иракской войны. Принимал участие в операции «Буря в пустыне» в качестве советника генерала Нормана Шварцкопфа по баллистическим ракетам. Позже работал консультантом по безопасности и военным вопросам в сети Fox News. В 1990-х годах руководил разведывательными операциями для ООН в качестве инспектора по вооружениям в Ираке.