Премьер Эстонии назвала срок возможного конфликта России и НАТО

В Европе не в первый раз заявляют об «угрозах» со стороны России. В декабре министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что у стран ЕС «есть от пяти до восьми лет», чтобы увеличить производство вооружений. Он отметил, что следует «серьезно» относиться к угрозам Москвы в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы, «это не просто бряцание оружием», подчеркнул он.