Миссию наблюдателей от ПА ОДКБ ждут на белорусских выборах

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Миссия международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи (ПА) ОДКБ будет следить за подготовкой и проведением парламентских выборов в Беларуси, сообщает Telegram-канал Совета республики.
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания и в местные советы пройдут в Беларуси 25 февраля. В начале апреле пройдут выборы в верхнюю палату белорусского парламента.
«Председателю ПА ОДКБ, главе Госдумы России Вячеславу Володину поступило приглашение для наблюдателей от ПА ОДКБ принять участие в наблюдении за выборами».
Приглашение для наблюдателей от ПА ОДКБ направлено от имени спикеров белорусского парламента Натальи Кочановой и Владимира Андрейченко.