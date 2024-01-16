Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Миссию наблюдателей от ПА ОДКБ ждут на белорусских выборах

Спикеры обеих палата белорусского парламента направили председателю ПА ОДКБ Володину приглашение для наблюдения за избирательной кампанией.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Миссия международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи (ПА) ОДКБ будет следить за подготовкой и проведением парламентских выборов в Беларуси, сообщает Telegram-канал Совета республики.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания и в местные советы пройдут в Беларуси 25 февраля. В начале апреле пройдут выборы в верхнюю палату белорусского парламента.

«Председателю ПА ОДКБ, главе Госдумы России Вячеславу Володину поступило приглашение для наблюдателей от ПА ОДКБ принять участие в наблюдении за выборами».

говорится в сообщении верхней платы белорусского парламента.

Приглашение для наблюдателей от ПА ОДКБ направлено от имени спикеров белорусского парламента Натальи Кочановой и Владимира Андрейченко.