Визит главы МИД КНДР и возможный перенос столицы РФ в Иркутск. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. «Большую часть рабочего дня президент посвятит общению с главами муниципальных образований (на форуме “Малая родина — силы России” — прим. ТАСС). Состоится беседа со свободной повесткой дня».
Во второй половине дня в Кремле главы МИД России и КНДР проинформируют Путина об итогах двусторонних переговоров. «Сейчас министры будут работать. Им нужно сначала наработать [договоренности]».
О проверке сделок китайскими банками
Что касается утверждений Bloomberg, будто китайские банки начали усиленно проверять сделки с российскими контрагентами, «Кремль не занимается финансовыми операциями».
«Мы продолжаем развитие наших двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой. Мы дорожим этими отношениями». Результаты этого взаимодействия «выше ожиданий».
Об экспорте бензина
В Кремле не комментируют публикации о возможном влиянии ситуации на Нижегородском НПЗ «Лукойла» на решения властей насчет экспорта бензина — следует «позвонить в правительство и спросить»: «Некорректным будет, если мы будем это комментировать, это все-таки хлеб правительства».
О визите Путина в КНДР
«На повестке дня есть действующее приглашение, и Путин обязательно в удобное время им воспользуется и по взаимной договоренности сторон, конечно же».
О визите главы правительства Нигера в Россию
«У президента не запланирована встреча, поэтому я предлагаю обращаться в министерство иностранных дел по этой теме».
«По всем направлениям мы продолжаем развивать наши отношения с африканцами». После результативного саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге «продолжается реализация пониманий, договоренностей и общего настроя на углубление двусторонних отношений».
О «нейтральном флоте»
В высказанном на Всемирном экономическом форуме предложении создать некий «нейтральный флот» в Черном море «очень важно понимать детали»: «Поскольку я не располагаю деталями этого предложения, наверное, не возьмусь комментировать».
В Кремле не комментируют публикации о госпитализации главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, информация о ее здоровье «абсолютно личная»: «Мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать. Мы в любом случае желаем и здоровья, сил, продолжения такой [личной] целеустремленности Эльвире Сахипзадовне».
В Кремле не считают реализуемой идею перенести столицу в Иркутск: «Я не думаю, что эта инициатива реализуема».