Визит главы МИД КНДР и возможный перенос столицы РФ в Иркутск. Темы брифинга Пескова

В Кремле не комментируют публикации о возможном влиянии ситуации на Нижегородском НПЗ «Лукойла» на решения властей насчет экспорта бензина — следует «позвонить в правительство и спросить»: «Некорректным будет, если мы будем это комментировать, это все-таки хлеб правительства».