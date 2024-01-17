Пакистан заявил о своем праве отреагировать на удар ВС Ирана

«Выразив безоговорочное осуждение нападения на Пакистан, министр иностранных дел добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между Пакистаном и Ираном. Министр иностранных дел добавил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот провокационный акт», — сказано в сообщении пакистанского МИДа.