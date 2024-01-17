Пакистан заявил о своем праве отреагировать на удар ВС Ирана

«Выразив безоговорочное осуждение нападения на Пакистан, министр иностранных дел добавил, что инцидент нанес серьезный ущерб двусторонним связям между Пакистаном и Ираном. Министр иностранных дел добавил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот провокационный акт», — сказано в сообщении пакистанского МИДа.
Он также отметил, что терроризм является общей угрозой в регионе и требует сконцентрированных и координированных усилий для борьбы с ним.
Накануне, 16 января, КСИР нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.
Позднее МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в министерстве иностранных дел Ирана уже был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными.
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации иранского государства через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.