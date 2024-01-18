«Призываю жителей выражать свою позицию в рамках закона» — Толкачев

«Если человек заявляет себя как общественный лидер, он должен взвешивать каждое слово, каждую фразу, чтобы они были безупречными с точки зрения закона и не задевали чувств представителей других этносов. Тем более в такой многонациональной республике, как Башкортостан, — выразил свою точку зрения спикер регионального парламента. — Мы живем в правовом государстве и ситуация должна развиваться на основе закона. Уже заявлено, что приговор будет обжаловаться. Это право каждого гражданина. Призываю жителей выражать свою позицию в рамках закона, особенно на фоне провокаций и подогреваемой ситуации из-за рубежа».