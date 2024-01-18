«Призываю жителей выражать свою позицию в рамках закона» — Толкачев

Он подчеркнул, что у Алчинова* есть право обжаловать приговор, а жителей призвал выражать свою позицию в рамках закона.
«Если человек заявляет себя как общественный лидер, он должен взвешивать каждое слово, каждую фразу, чтобы они были безупречными с точки зрения закона и не задевали чувств представителей других этносов. Тем более в такой многонациональной республике, как Башкортостан, — выразил свою точку зрения спикер регионального парламента. — Мы живем в правовом государстве и ситуация должна развиваться на основе закона. Уже заявлено, что приговор будет обжаловаться. Это право каждого гражданина. Призываю жителей выражать свою позицию в рамках закона, особенно на фоне провокаций и подогреваемой ситуации из-за рубежа».
Спикер республиканского парламента отметил, что сбор людей у здания суда в Баймаке вызвал «настоящее бурление у тех, кто покинул Россию и сейчас пытается очернить нашу страну и ее народ»:
«Сегодня они активизировались с новой силой в информационном поле в надежде расшатать ситуацию в нашей республике. Убежден, что не нужно играть им на руку», — написал Толкачев.
Он также выразил благодарность людям, которые несмотря на провокации, проявили благоразумие и выдержку, не преступили грань закона и сумели «остудить самые горячие головы», удержавшись от противоправных действий.
*внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.