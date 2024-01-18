Пакистан привел вооруженные силы в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

Кроме того, в ночь на вторник КСИР нанес удары баллистическими ракетами по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта. В Тегеране заявили, что целью была «одна из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки “Моссад”.