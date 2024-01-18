Пакистан привел вооруженные силы в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

«Вооруженные силы Пакистана приведены в чрезвычайно высокую боевую готовность», — говорится в сообщении агентства.
Неназванный представитель силовых структур добавил, что любая авантюра с иранской стороны получит силовой ответ.
Сегодня Пакистан объявил, что нанес серию ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Подчеркивается, что целью были называющие себя «сармачарами» террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана.
Власти этой провинции, в свою очередь, заявили, что жертвами пакистанских ударов стали три женщины и четыре ребенка, не являвшиеся гражданами Ирана, а также двое мужчин.
Отношения между двумя странами обострились во вторник, когда элитное подразделение Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей исламской революции — нанесло удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в Белуджистане.
Исламабад решительно осудил это нападение и отозвал посла, указав, что глава иранской дипмиссии пока тоже не сможет продолжать свою работу в Пакистане.
Кроме того, в ночь на вторник КСИР нанес удары баллистическими ракетами по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта. В Тегеране заявили, что целью была «одна из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки “Моссад”.