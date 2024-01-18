Кто такие сармачары, из-за которых Иран и Пакистан обменялись ударами

Конфликт тянется еще с возникновения Пакистана в 1947 году, когда значительная часть земель белуджа вошла в состав нового государства, а остальные оказались на территории соседних Ирана и Афганистана. Сепаратистские настроения подогревает то, что, будучи национальным меньшинством, белуджи нередко сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. Так, пакистанская провинция Белуджистан — одна самых крупных, но при этом наименее развитая и беднейшая в стране. Конфликт белуджей с властями Ирана также имеет религиозную окраску: белуджи исповедуют суннизм, тогда как большинство населения страны — шиизм.