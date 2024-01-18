Посла Франции вызвали в МИД после удара России по французским наемникам в Харькове

4 января пресс-служба МО РФ сообщила, что российские силы ликвидировали около 6 тыс. иностранных наемников, ведущих боевые действия на стороне Украины. Всего на фронт прибыло более 13,5 тыс. наемников. По информации военного ведомства, на данный момент в рядах украинской армии воюет более 1,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. военнослужащих покинули страну.