Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24−25 января

Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20—21 июня 20-ю «астанинскую» встречу последней, которая проводилась бы в Астане. Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующее заседание так же, как и раньше, пройдет в Астане.