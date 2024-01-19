Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24−25 января

АСТАНА, 19 янв- РИА Новости. Переговоры по Сирии в рамках «астанинского процесса» пройдут в столице Казахстана
«В соответствии с коллективным обращением стран-гарантов “Астанинского формата”
Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую
Однако МИД Казахстана заявил, что страна готова рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу.
В «астанинский» формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.