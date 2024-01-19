Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Переговоры по Сирии пройдут в Астане 24−25 января

Переговоры по Сирии пройдут в столице Казахстана 24—25 января.
Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 19 янв- РИА Новости. Переговоры по Сирии в рамках «астанинского процесса» пройдут в столице Казахстана 24—25 января, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

«В соответствии с коллективным обращением стран-гарантов “Астанинского формата” 24—25 января 2024 года в столице Казахстана пройдет 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса», — сказал Смадияров в кулуарах парламента Казахстана.

Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20—21 июня 20-ю «астанинскую» встречу последней, которая проводилась бы в Астане. Россия, Турция и Иран после предложения внесли изменения в итоговое заявление и не указали, где пройдет следующая встреча. При этом изначально предполагалось, что следующее заседание так же, как и раньше, пройдет в Астане.

Однако МИД Казахстана заявил, что страна готова рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу.

В «астанинский» формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак.