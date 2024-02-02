Кто такой Владислав Даванков? Биография кандидата в президенты России на выборах 2024 года

Владислав Даванков — один из 11 кандидатов на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в России
Детство и семья
Владислав Андреевич Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске, где и вырос. Отец будущего политика был военным летчиком, а дед, Вадим Даванков, — выдающимся ученым-химиком, имя которого хорошо известно в мировом научном сообществе. Он принимал участие в разработке материалов для создания искусственной почки, написал более 400 научных работ и не раз получал награды за свои труды.
Кроме того, у него есть дядя: Александр Даванков, предприниматель и один из основателей компании Faberlic. Его дочь Василиса, двоюродная сестра Владислава, раньше занималась фигурным катанием. В 2012 году в паре с Андреем Депутатом она взяла золото на чемпионате России среди юниоров и бронзу — на чемпионате мира в той же возрастной категории. После завершения спортивной карьеры Василиса Даванкова стала блогером, набрала 1,6 миллиона подписчиков на YouTube и родила ребенка.
Сам Владислав Даванков начал зарабатывать собственные деньги еще в школе. Сперва он выполнял самые разные задачи: от мытья автомобилей до работы барменом. А в 14 лет подросток запустил свой первый бизнес, открыв компьютерный клуб. Начинание оказалось прибыльным и стало приносить хорошие деньги.
Образование
После девятого класса Владислав Даванков поступил в местный колледж экономики и права. Он окончил его в 2002 году и принял решение переехать в Москву. В столице Даванков продолжил получать образование:
- в 2006 году окончил исторический факультет МГУ им. Ломоносова, где учился на кафедре новой и новейшей истории;
- в 2008 году получил степень кандидата социологических наук в РГСУ;
- в 2014 году выпустился из Московской школы управления «Сколково»;
- в 2023 году окончил Высшую школу государственного управления («Школа губернаторов»).
Бизнес
После переезда в столицу Даванков параллельно с учебой устроился работать курьером, затем — агентом по недвижимости. Вскоре принял решение уделить внимание бизнесу.
В 2013 году он стал вице-президентом компании Faberlic, которую вместе с его дядей основал предприниматель и политический деятель Алексей Нечаев. Как сообщается на сайте политика, под управлением Владислава Даванкова за 2,5 года продажи выросли в три раза.
Сейчас, по данным СМИ, у Даванкова есть две компании:
- «Старица Авиа» — зарегистрирована в Тверской области, занимается организацией прыжков с парашютом;
- микрофинансовая организация «Азия Кредит» — зарегистрирована в Москве, дает займы гражданам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Мажоритарная доля Даванкова в ней — 54 процента. Это значит, что без его одобрения не могут принять никакое серьезное решение, связанное с компанией.
Благотворительность и общественная деятельность
В 2017 году Владислав Даванков стал гендиректором фонда поддержки образовательных программ «Капитаны России». Благотворительный проект объяснял школьникам основы предпринимательской деятельности и помогал начать собственный бизнес. Кроме того, Даванков был главой конкурса «Мой первый бизнес», где старшеклассников учили предпринимательству и проектному управлению.
А в 2018—2021 годах Даванков был заместителем генерального директора Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
Личная жизнь
Владислав Даванков женат, у него двое сыновей: Никита и Святослав. Однако информации о личной жизни политика мало. Он практически не публикует совместные фотографии с родными и ничего о них не рассказывает.
Политическая карьера
Политическую карьеру Даванков начал в 2020 году. Он участвовал в формировании партии «Новые люди», созданной его дядей Александром Даванковым и бизнесменом Алексеем Нечаевым. Владислав Даванков координировал работу региональных отделений партии, а также руководил избирательной кампанией.
В 2021 году он стал депутатом Госдумы, а также заместителем председателя парламента. Кроме того, Даванков занял пост первого заместителя руководителя фракции «Новых людей» и начал курировать комитеты по охране здоровья и по культуре.
В Госдуме VIII созыва Владислав Даванков входит в состав комитета по бюджету и налогам и комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Участие в выборах мэра Москвы
Осенью 2023 года Владислав Даванков участвовал в выборах мэра столицы, которые проходили с 8 по 10 сентября. Кандидатом его выдвинуло местное отделение партии «Новые люди».
В рамках предвыборной кампании Даванков обещал улучшить жизнь москвичей. Например, предлагал позволить муниципальным депутатам налагать вето на новые стройки в районе, а самим москвичам — дать возможность получать ипотеку на загородный дом без первоначального взноса. Программа получила название «Московская мечта»: воспользоваться ей могли бы жители, которые не продали свою квартиру в столице и купили дом у застройщика — резидента Москвы. Политик отмечал, что это дало бы городу возможность привлечь налоги от строительства на территории Московской области, а также помогло бы столичным застройщикам развиваться, не увеличивая плотность населения в самом городе.
5,34%
голосов
набрал Владислав Даванков на выборах мэра Москвы, заняв четвертое место из пяти
Победу одержал Сергей Собянин. Впервые он занял этот пост в 2010 году и с тех пор несколько раз переизбирался.
Инициативы и предложения
За время своей политической карьеры Владислав Даванков предлагал внести в законодательство несколько законопроектов.
- Изменить «обидные» названия населенных пунктов страны на менее оскорбительные. В пример авторы инициативы привели села Лох, Шалава, Мусорка и деревню Мошонки. По словам Даванкова, такие названия доставляют местным жителям одни неудобства.
- Штрафовать на 100 тысяч рублей депутатов и чиновников, которые оскорбляют чувства женщин.
- Высылать из России мигрантов за домогательства.
- Отменить домашнюю работу в школах.
- Признать многодетными семьи с двумя детьми. Сейчас такой статус получают только семьи с тремя детьми и более.
- Ввести стандарт шаурмы.
- Перенести выходные с января на май.
- Блокировать пользователей соцсетей за кибербуллинг.
Выборы президента
24 декабря 2023-го кандидатуру Даванкова на выборы президента России выдвинули «Новые люди» совместно с Партией роста. В тот же день партии объявили о слиянии: документ подписали их лидеры — Алексей Нечаев и Борис Титов. Уже 5 января Центризбирком официально допустил Даванкова до выборов.
Свою предвыборную программу он пока не представил — обещал сделать это в январе. При этом на официальном сайте кандидата сказано, что он и «Новые люди» направят Россию «к развитию, а не технологической отсталости и деградации».
Кроме того, Даванков отметил, что не будет критиковать остальных кандидатов на пост главы государства, в том числе действующего президента Владимира Путина, который также участвует в выборах.