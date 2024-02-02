Кто такой Владислав Даванков? Биография кандидата в президенты России на выборах 2024 года

В рамках предвыборной кампании Даванков обещал улучшить жизнь москвичей. Например, предлагал позволить муниципальным депутатам налагать вето на новые стройки в районе, а самим москвичам — дать возможность получать ипотеку на загородный дом без первоначального взноса. Программа получила название «Московская мечта»: воспользоваться ей могли бы жители, которые не продали свою квартиру в столице и купили дом у застройщика — резидента Москвы. Политик отмечал, что это дало бы городу возможность привлечь налоги от строительства на территории Московской области, а также помогло бы столичным застройщикам развиваться, не увеличивая плотность населения в самом городе.