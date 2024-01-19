Дмитрий Песков сообщил об отсутствии в Башкирии массовых беспорядков

СУ СК России по Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас идет работа по выявлению всех причастных к организации и участию в несанкционированных акциях. Несколько человек уже привлечены к ответственности, их круг расширяется.