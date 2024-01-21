США и Украина провели первую совместную инспекцию переданного оружия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе сообщил, что США намерены обеспечить большую подотчетность поставляемого Киеву оружия. Аппарат генерального инспектора Пентагона ранее признавал, что ведомству не удалось полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием вооружения. По данным The New York Times, Вашингтон не смог обеспечить подотчетность около 40 тыс. единиц вооружения.