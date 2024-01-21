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США и Украина провели первую совместную инспекцию переданного оружия

Служба внутреннего аудита Минобороны Украины, представители ВСУ и сотрудники отдела оборонного сотрудничества посольства США провели первую совместную проверку переданного Киеву оружия. Инспекция прошла в одной из воинских частей, сообщило Минобороны Украины в Telegram.
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Источник: AP 2023

Проверялись серийные номера, техническое состояние и условия хранения вооружения. Продолжается «обработка информации». Как утверждает министерство обороны, у представителей США не было замечаний во время проведения проверки. Отмечается, что совместные инспекции будут продолжены.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе сообщил, что США намерены обеспечить большую подотчетность поставляемого Киеву оружия. Аппарат генерального инспектора Пентагона ранее признавал, что ведомству не удалось полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием вооружения. По данным The New York Times, Вашингтон не смог обеспечить подотчетность около 40 тыс. единиц вооружения.

Леонид Уварчев