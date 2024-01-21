Экс-постпред США при ООН усомнилась в психическом здоровье Трампа

«Вчера вечером Трамп на митинге упомянул меня несколько раз, заявив, что я не обеспечила меры безопасности в ходе беспорядков в Капитолии. Меня даже не было в округе Колумбия 6 января [2021 года в день штурма Капитолия], — сказала Хейли в ходе выступления в субботу на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир. — Говорят, что он запутался, что он говорил о другом человеке, о Нэнси Пелоси [бывшем спикере Палаты представителей Конгресса США]. Я беспокоюсь — и я не имею в виду ничего уничижительного — что, когда имеешь дело с тем давлением, которое оказывается на президента, мы не можем иметь [на этом посту] еще одного человека [помимо президента США Джо Байдена] чье ментальное здоровье будет вызывать у нас вопросы».