Глава Башкирии наглядно показал лицо экстремистов

Сообщается, что уже установлена причастность к митингам в Баймаке Руслана Габбасова*. Об этом рассказали задержанные в ходе протестов студенты. Причем сам Габбасов* проживает в Литве, откуда призывает башкир взяться за оружие. Еще одним причастным стал проживающий в Канаде Руслан Сулейман. Он из-за океана рассказывает о необходимости Башкирии отсоединиться от России. Теневым руководителем процесса называют Фанзиля Ахметшина. Кроме того, в ролике напоминают, что почти все организаторы несанкционированных акций были судимы за наркотики и даже убийство. В конце ролика отмечается связь между событиями в Башкирии и высокий интерес конкретных зарубежных СМИ, что доказывает связь экстремистов с врагами России.