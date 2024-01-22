Удар ВСУ по Донецку, конфискация имущества и сутки на мир. Темы брифинга Пескова

Воскресный удар украинских вооруженных формирований по Донецку, законопроект о конфискации имущества за фейки в отношении ВС РФ, а также обещание экс-президента США Дональда Трампа за сутки установить мир на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.