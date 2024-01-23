Генштаб: Беларусь наращивает силы РЭБ на западных границах

Начальник Генштаба отметил, что количество провокаций в воздушном пространстве находится на прежнем уровне. Но при этом насыщение войск новой техникой как белорусского, так и российского производства повышает возможности ВВС и ПВО по выявлению провокаций и случайных нарушений.