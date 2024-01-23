Генштаб: Беларусь наращивает силы РЭБ на западных границах

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Беларусь наращивает силы и средства радиоэлектронной борьбы на западных границах республики из-за присутствия на территории сопредельных стран ВВС НАТО, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
Во вторник 23 января президент Александр Лукашенко во Дворце Независимости подписал решения на охрану государственной границы, а также заслушал доклады о ситуации на рубежах страны, особо остановившись на западном направлении.
По словам Гулевича, сейчас у границ республики находится группировка ВВС государств — членов блока НАТО, что увеличивает возможные вызовы и риски.
«Вооруженные силы предпринимают дополнительные меры по наращиванию радиолокационного поля, сил и средств радиотехнических войск, сил и средств радиоэлектронной борьбы».
Начальник Генштаба отметил, что количество провокаций в воздушном пространстве находится на прежнем уровне. Но при этом насыщение войск новой техникой как белорусского, так и российского производства повышает возможности ВВС и ПВО по выявлению провокаций и случайных нарушений.
«Мы можем их отслеживать, документировать, предъявлять претензии сопредельным странам», — сказал Гулевич.
При этом он выразил надежду, что подобные нарушения происходят все-таки случайно, а не преднамеренно.