Какой будет новая форма военнослужащих Казахстана

19 января 2024 года стало известно, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию. Министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал, для чего Казахстану нужно участвовать в миротворческой миссии ООН, а также уточнил, сколько будут получать казахстанские миротворцы.